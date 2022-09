Майка веган беше осъдена на доживотен затвор

М айка веган от американския щат Флорида, която погуби с глад 18-годишния си син, бе осъдена на доживотен затвор, съобщава „Ню Йорк пост”.

38-годишната Шийла О'Лиъри от Кейп Корал получила и две 30-годишни присъди за утежняващо насилие и непредумишлено убийство на дете.

Синът ѝ Езра О'Лиъри почина през септември 2019 г. Към момента на смъртта той тежал около 8 килограма, което е с три килограма по-малко от нормата и отговаря на теглото на 7-месечно дете.

Жената призна, че е хранила Езра само със сурови зеленчуци, плодове и кърма. Аутопсията показа, че момчето е починало от усложнения, причинени от недохранване.

