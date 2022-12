"Кървав плик" пристигна в посолството на Украйна в Атина

П лик с кръв е пристигнал в посолството на Украйна в Атина, съобщи „Keep Talking Greece“. Пликът е намерен от служител по сигурността, който е информирал гръцката полиция, предаде БГНЕС.

Ukraine embassy in Greece received "bloody package" - @MFA_Ukraine



It's the 33rd case of attempted intimidation of 🇺🇦diplomats in 17 countries:

🔹1 bomb letter

🔹2 bomb threats

🔹1 case of vandalism

🔹1 case of a written threat

🔹28 bloody packageshttps://t.co/2ChvGYDDdO