Кремъл: Убийството на Татарски е терористичен акт, Киев стои зад това

Убийството на военния кореспондент Владлен Татарски е терористична атака, руският президент Владимир Путин е бил незабавно информиран за инцидента, каза прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков в интервю пред репортери в понеделник, предаде ТАСС.

"Това е терористичен акт, запознахме се с изявлението на Националния антитерористичен комитет (НАК). Сега тече активната фаза на разследването, станахме свидетели и на бързото задържане на заподозрените. Във всеки случай нека имаме търпение и да изчакаме изявленията на нашите специалните служби, които работят. Има доказателства, съдейки по изявлението на НАК, че украинските специални служби може да са замесени в планирането на тази терористична атака и, разбира се, това е терористична атака", каза Песков.

В отговор на уточняващ въпрос дали президентът е наясно, Путин увери: „Вчера веднага бях информиран по тази тема“.

