Крал Чарлз на визита в Италия

К рал Чарлз и кралица Камила ще направят държавно посещение в Италия и Ватикана в началото на април и ще се срещнат с папа Франциск по случай честванията за тазгодишната католическа Света година, съобщи снощи Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс.

По време на посещението те ще участват в събития в Рим и Равена и ще „отдадат почит на силните двустранни отношения между Италия и Обединеното кралство“, каза британският кралски двор.

Крал Чарлз с нов портрет (СНИМКА)

Това ще бъде 17-ата официална визита на Чарлз в Италия и първото пътуване на британския монах в чужбина за тази година.

Кралският двор все още не е публикувал повече подробности за пътуването, но британски медии съобщиха, че то ще включва посещение в Сикстинската капела във Ватикана и ще съвпадне с 20-ата годишнина от сватбата на Чарлз и Камила, които сключиха брак на 9 април 2005 година.

На следващия ден бе погребението на папа Йоан Павел Втори, на което Чарлз присъстваше в качеството си на престолонаследник.

King Charles and Queen Camilla will pay a state visit to Italy and the Holy See in early April and will meet Pope Francis to mark celebrations for 2025 Catholic Holy Year, Buckingham Palace announced on Thursday.https://t.co/Y4y0LwZSAN