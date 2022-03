Кола се вряза в карнавал в Белгия, има жертви и ранени

К ола се блъсна в тълпа от посетители на карнавала в Белгия рано сутринта в неделя, съобщи кметът на южния град Ла Лювиер.

Загинали са 4 души, сериозно ранени са 12 души, някои агенции съобщават за 20.

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq