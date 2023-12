Кола се вряза в група хора в Шефилд, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

46-годишен мъж загина, а няколко души бяха ранени, след като кола се вряза в група хора по време на насилие в Шефилд, Северна Англия, предаде ДПА.

23-годишен годишен мъж е задържан по подозрение в убийство, а 55-годишен - по подозрение в опит за убийство, уточни полицията в Южен Йоркшир.

Органите на реда съобщиха, че към 14 ч. вчера постъпил сигнал за "насилие и нарушаване на обществения ред" в "Бърнгрийв", един от кварталите на Шефилд.

Докато полицаите пътували към мястото, лека кола се врязала в група хора.

На местопроизшествието е констатирана смъртта на един човек, а друг е откаран в болница в тежко състояние.

Dec 27: Car hits Sheffield crowd during reported violence A 23-year-old man has been arrested on suspicion of murder and a 55-year-old man on suspicion of attempted murder https://t.co/QX5ffQjHNs

"Образувано е разследване за убийство", съобщиха органите на реда. Оттам посочиха, че като предохранителна мярка ще бъде засилено полицейското присъствие в района, както и че се събира информация от живущите в околността и се преглеждат записите от камерите за видеонаблюдение за пълното изясняване на случая.

"Ще патрулираме цяла нощ, за да успокоим хората и да разговаряме с всеки, който би могъл да ни помогне с информация или се чувства притеснен", заяви полицията.

MURDER INVESTIGATION LAUNCHED AFTER MAN KILLED AND SEVERAL INJURED AFTER CAR PLOUGHS INTO CROWD OF PEOPLE IN SHEFFIELD



A MURDER INVESTIGATION has been launched in #Sheffield after a car ploughed into a crowd of people earlier today, leaving a 46-year-old man dead and several… pic.twitter.com/kuMdzJwv5v