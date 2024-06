Китай: САЩ провокират надпревара във въоръжаването

С АЩ представляват най-голямото предизвикателство за сигурността в Южнокитайско море, тъй като военното им разполагане там го превръща в "надпревара във въоръжаването", заяви китайският заместник-министър на външните работи Сун Вейдун, цитиран от Ройтерс.

Неотдавнашните морски сблъсъци между Китай и Филипините, които са съюзници на САЩ, превърнаха изключително стратегическото Южнокитайско море в потенциална точка на напрежение между Вашингтон и Пекин.

Китайските военни сателити наблюдават всяка стъпка на САЩ

"Понастоящем най-голямото предизвикателство за сигурността в Южнокитайско море идва извън региона", заяви Сун след участието си в среща на високо равнище за източноазиатското сътрудничество в Лаос. Сун заяви, че водените от САЩ сили "насърчават военното разполагане и действия в Южнокитайско море, подстрекават и засилват морските спорове и противоречия и накърняват законните права и интереси на крайбрежните държави".

Ходът на САЩ за разполагане на ракетни системи със среден обсег в района "въвлича региона във водовъртежа на надпреварата във въоръжаването, поставяйки целия Азиатско-тихоокеански регион под сянката на геополитически конфликти", каза Сун.

