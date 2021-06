Кьовеши: Това е исторически миг

П оставянето днес на началото на работата на Европейската прокуратура е исторически миг. Това заяви на пресконференция ръководителят на новата институция на ЕС Лаура Кьовеши.

"Носим огромна отговорност, работата ни е пряко свързана с правата на европейските граждани", добави тя.

По нейните думи успехът на прокуратурата може да повиши доверието в ЕС до невиждани равнища.

"Нашата цел са икономическата и финансовата престъпност - най-голямата заплаха за всяко демократично общество, подценявана, недостатъчно съобщавана, често дори поощрявана в полза на организирани престъпни групи, които работят за подмяна на законната власт. Ще имаме работа с хора, които не се спират пред изключителна жестокост, за да си осигурят безнаказаност", каза Кьовеши.

Новата Европейска прокуратура, която бе създадена през 2017 г. като независим от Еврокомисията орган, който да преследва престъпления срещу бюджета на ЕС, официално започва работа от днес (1 юни). Ръководител и европейски главен прокурор е Лаура Кьовеши, която преди това ръководеше румънската Агенция срещу корупцията.

Европейската прокуратура, със седалище в Люксембург, е наднационален орган и ще разследва най-вече финансови измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, включително и свързани с ДДС, когато надхвърлят 10 млн. евро. Ще разследва и сигнали за активна и пасивна корупция, както и всички други незаконни дейности, които са неразривно свързани с престъпления срещу бюджета на ЕС. Ще си сътрудничи с ОЛАФ, службата за разследване на измами.

България е сред 22-те държави членки, които излъчиха магистрати за европрокуратурата. Първоначално прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет посочи и следователи наред с прокурори. Но през април Лаура Кьовеши отхвърли четирима и одобри трима наши кандидати и поиска България да излъчи нови.

Одобрените от България европейски делегирани прокурори са Димитър Беличев от Окръжната прокуратура - Пловдив, Бойко Калфин от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Светлана Шопова от Софийската градска прокуратура и Вероника Трифонова от Софийската окръжна прокуратура.

