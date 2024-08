"Канцлерът на мира" е категоричен: Германия ще продължи да подкрепя Украйна

В сряда германският канцлер Олаф Шолц защити помощта на страната си за Украйна, след като правителството му бе подложено на критики за намаляване на средствата в рамките на икономии.

„Германия няма да се откаже от подкрепата си за Украйна. Ние ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. И ще бъдем най-големият национален поддръжник на страната в Европа“, заяви Шолц по време на съвместна пресконференция с молдовския президент Мая Санду в столицата на страната Кишинев.

През уикенда германският вестник FAZ съобщи, че тристранната управляваща коалиция на Германия - съставена от Социалдемократическата партия (ГСДП) на Шолц, “Зелените” и про-бизнес партията Свободна демократическа партия (СвДП) - ще спре новата военна помощ за Украйна като част от плана си за намаляване на разходите.

"Ще направим това възможно без отлагане": Германия обеща на Украйна още оръжия

Това последва решението на коалиционните партньори от юли да намалят военната помощ за Украйна почти наполовина до едва 4 млрд. евро в проектобюджета си за 2025 г., като се аргументираха, че в бъдеще Киев може да разчита на очакваните приходи от замразените руски активи на стойност 50 млрд. долара.

Но все още не е ясно кога тези пари ще бъдат на разположение.

„Това е технически изискващо, но ние сме политически единни“, каза Шолц във връзка с използването на замразените в Европа руски активи за подпомагане на Украйна. „И в момента изясняваме тези технически въпроси, така че да бъде гарантирано значително увеличаване на подкрепата за Украйна от страна на международната общност“, коментира той.

German chancellor says Ukraine aid will continue despite savings push.

