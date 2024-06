Камион с над 150 прасета се преобърна на магистрала в Охайо

К амион, превозващ повече от 150 прасета, се преобърна на междущатска магистрала в Охайо във вторник, предаде Асошиейтед прес. Шофьорът на камиона е тежко ранен, а десетки животни са загинали, съобщи местната полиция.

A truck hauling more than 150 pigs overturned on an Ohio interstate highway ramp Tuesday, seriously injuring the driver and killing dozens of the animals. https://t.co/36SjXh5scy