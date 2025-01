Съюзниците от НАТО ще представят плановете си за Украйна до 2027 г.

Т ази седмица напускащият поста министър на отбраната на САЩ Лойд Остин ще изготви план за укрепване на украинската армия до 2027 г. заедно с ключови съюзници на Киев, включително страни от НАТО, съобщиха във вторник представители на американската отбрана.

Began my work in another meeting of the Ukraine Defense Contact Group.



Held an important discussion with @SecDef Lloyd Austin to prepare for the session and address key areas of cooperation.



Today, coalition leaders are approving roadmaps for each of the eight areas of… pic.twitter.com/Zk9ps9Mon1