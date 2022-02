Какъв е планът на Путин за Украйна

С лед като Русия призна едностранно на независимостта на двете сепаратистки републики в украинската област Донбас и руският Съвет на федерацията даде разрешение на президента Владимир Путин да изпрати армията на територията на други държави, изглежда, че се готви пълномащабна война с Украйна. Дали да очакваме това?

Разгласените от САЩ разузнавателни данни сочат, че руската армия е обкръжила Украйна. От север, в Беларус, има над 30 хил. руски войници. От юг, в Крим е разположена почти толкова голяма сила. Около 100 хил. руски войници са в бойна готовност на източната украинска граница. А от запад, неизвестен брой военни части се намират в проруската сепаратистка Приднестровска молдовска република.

Официално обявената позиция на Русия е, че тя цели да прекрати украинския „геноцид” срещу населението на Донецката и Луканската народни републики и за това изпраща „миротворци”, които да възстановят мира в региона.

На пръв поглед в тази позиция няма заплаха от мащабна война с Украйна. Само че две трети от териториите на Донецката и Луганската области се намират под украински контрол. Там е разположена и голяма част от армията на Украйна.

Няма доказателства за твърденията, че украинските власти извършават „геноцид” срещу местното население. До голяма степен бойните действия през последните години са ограничени по границите на контролираните от проруските сепаратисти територии, с провокации и от двете страни, но със сравнително малко цивилни жертви.

Британското правителство обяви, че Путин цели да свали правителството в Киев и да го замени с удобен на Русия кабинет. Тази цел изглежда логична, но представените доказателства за съществуването на подобен план бяха неубедителни. Те включваха показанията на хора, сочени, че имат връзки в руските власти, но от години живеещи извън Русия.

Опасения поражда и карта, показана от руските медии, след като Путин обяви признаването на сепаратистките републики в Украйна. На нея е представена украинската територия до 1654 г. Тя включва сравнително малък регион в днешна централна Украйна. Всички останали части от страната са обявени за „подаръци” от Русия.

Според мнозинството западни военни експерти разполагането на толкова голяма руска армия край Украйна е твърде скъпо начинание, за да остане в рамките на политическия натиск. Видно е, че Русия е подготвила инвазия на територията на Украйна.

В същото време пълномащабна война за окупирането на цялата украинска територия, въпреки че е възможна, не изглежда много вероятна. Причината е, че цената на осъществяването на подобен план, както в пари, така и в човешки животи би била много висока. А поддържането на окупацията след това би превърнало Украйна във втори Афганистан за Русия, защото САЩ и Великобритания ще финансират и поддържат украинската съпротива.

Много по-вероятно е Путин да цели налагане на властта си с постепенен натиск. Цената на такава дългосрочна операция ще бъде компенсирана от поскъпването на енергийните суровини заради нестабилността в Украйна и несигурността за руските планове.

Над една трета от брутния вътрешен продукт на Русия се формира от петрола и природния газ. Покачването на цените на двете суровини означава растеж на руската икономика, независимо от санкции и военни разходи.

Ето защо Путин ще има полза от дългосрочна криза в Украйна, в която заплахите от мащабна война, прекъсване на доставките на руския газ и нефт за Европа и покачването на глобалната несигурност ще поддържат високи цените на енергийните суровини и ще подкрепят икономическия просперитет на Русия.

В същото време такова развитие ще направи практически невъзможно Украйна да бъде приета в НАТО и Европейския съюз.

Първата фаза от такъв план би включвала мащабна военна интервенция, която обаче ще е ограничена до Донецка и Луганска области. Руските войски в Беларус, Крим и Приднестровието ще имат сдържаща роля, тъй като ще принудят Украйна да отдели военен ресурс за защита от тях. Това ще ограничи възможностите на украинската армия да се противопостави на руско настъпление в Донбас.

След това Русия ще използва евентуална победа за да създаде политически хаос в Украйна, като в същото време ще ограничи военното си присъствие около украинските граници, намалявайки цената, но поддържайки заплахата от мащабна инвазия.

Официалната позиция на Москва ще е, че е осъществила „миротворческа” мисия в Донбас. Крайният резултат ще е подобен на този от 2014 г. Западът ще наложи нови санкции на Русия, но при по-високи цени на нефта на газа и засилваща се подкрепа от Китай за руската икономика.

Дали това е планът на Путин е трудно да се каже, но този път изглежда ще му донесе най-големи печалби, при най-малки рискове.

