Обявяват извънредно положение в Украйна

В Украйна ще бъде обявено извънредно положение, реши Съветът за национална сигурност на страната. За това съобщават от BBC.

След заседание на съвета висшият служител по сигурността Алексей Данилов каза, че ще бъде въведено извънредно положение във всички региони с изключение на Донецк и Луганск, където украинските сили вече са във война с подкрепяните от Русия сепаратисти.

Той каза, че извънредното положение първоначално ще продължи 30 дни.

Този ход обаче трябва да бъде одобрен от украинския парламент.

