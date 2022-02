Има ли риск от спиране на газовите доставки за България

Р иск от спиране на газовите доставки за България няма. Това каза енергийният експерт Иван Хиновски в ефира на NOVA.

По думите му "Газпром" не може да си позволи подобни загуби.

"България получава газ по съвсем различно трасе от това, което е с риск за военни конфликти. Освен това през нас минава трансбалкански газопровод, който доставя газ на Гърция", посочи Иван Хиновски.

При подобни кризи ходовете са едни и същи, подчерта той.

"Тази игра беше играна преди време, когато вследствие на ограничени доставки от „Газпром” плюс други външни фактори, цената достигна 1820 евро за мегаватчас. Тогава 11 танкера, натоварени с втечнен американски и катарски газ, се върнаха по средата на пътя към Китай, разтовариха го в Европа и цената падна до 600-700 евро", обясни експертът.

"Акциите на "Газпром" вече се сринаха доста сериозно. Те и сега са ощетени и губят и не могат да си позволят "да ни накажат". Ако вдигнат цената, както руският президент Владимир Путин заплашва, Европа ще се обърне към подпазарите на втечнен газ и цената ще падне", добави Хиновски.

И обясни, че това не е станало до момента, тъй като природният газ все още е по-евтин от втечнения.

Вчера бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който продължава да бъде сред приближените на президента Путин, излезе с изявление в Twitter, което предизвика остра тревога на Стария континент, включително и в България, за рекорден скок на цената на синьото гориво и най-вече опасения от прекъсване на доставките и за нашата страна.

"Добре дошли в новия свят, където европейците скоро ще трябва да плащат по 2000 евро за 1000 кубически метра природен газ, написа Медведев в социалната мрежа.

