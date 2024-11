Изненадващо посещение на японския външен министър в Украйна

Я понският министър на външните работи Такеши Ивая пристигна днес на необявено предварително посещение в Украйна, предадe Киодо.

Целта на визитата е да покаже ангажимента на Токио към Киев в борбата му срещу руската военна агресия, в която вече участват и севернокорейски войски, каза японското външно министерство.

Foreign Minister Takeshi Iwaya made a surprise visit to Ukraine on Saturday, where he was scheduled to meet with his counterpart and others to convey Japan's continued support for Kyiv. https://t.co/XxNrknJKZC