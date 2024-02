Родената в Украйна Мис Япония се отказва от короната

Р одената в Украйна победителка в конкурса за красота Мис Япония се отказа от короната си, след като таблоид разкри аферата ѝ с женен мъж.

26-годишната Каролина Шиино беше избрана за Мис Япония преди две седмици, но победата ѝ предизвика обществен дебат поради произхода ѝ.

Докато някои приветстваха коронясването ѝ, други казаха, че тя не представлява традиционните японски идеали за красота.

На фона на фурора местно списание публикува статия, в която се твърди, че има афера.

Материалът в Shukan Bunshun съобщава, че Шиино е имала връзка с женен влиятелен човек и лекар. Мъжът не е дал публичен коментар.

В първоначалния си отговор на доклада миналата седмица организаторите на конкурса защитиха Шиино, като казаха, че тя не е знаела, че мъжът е женен. В понеделник обаче организаторите казаха, че тя е признала, че знае за брака и семейството на мъжа.

Тя се извини за подвеждането и организаторите приеха отказа ѝ от титлата, съобщиха от Асоциацията на Мис Япония.

Каролина Шиино също се извини на феновете си и на широката общественост в изявление в понеделник, в което каза, че е действала от страх и паника.

