Изкуствен интелект ще регулира звука на филмите

В ключването на субтитри за всичко беше признак за остаряване, но сега това е обичайна практика за милиони зрители, които се опитват да преминат през "Пръстени на властта". Comicbook.com съобщи, че „Amazon“ се опитва да реши този проблем, като използва изкуствен интелект, за да осигури по-добър контрол върху силата на звука. Наричайки новата програма „Dialogue Boost“, потребителите могат да се включат и да изпитат новата функция с определени оригинални програми, включително „Jack Ryan“ и „The Marvelous Mrs. Maisel“.

Раф Солтанович, вицепрезидент по технологиите в Amazon Prime Video, обяснява, че технологията на изкуствения интелект работи чрез анализ на оригиналния звук и идентифициране на точките, в които диалогът може да се чува трудно над фоновата музика. След това нивата на звука се увеличават изкуствено, за да се компенсират, което води до „целенасочено слушане“, за което се твърди, че е по-добро от увеличаването на централния канал. Разбира се, във всички примери се споменават само фоновата музика и ефектите; не се обсъжда регулирането на диалога на филми, направени в стила на индийските филми "mumblecore".

Amazon Adds Much-Needed Feature to Boost Dialogue in Movies and TV Shows https://t.co/bsdDFlQ1Jv