Изборът на следващия папа: "Който влиза в конклава като папа, излиза като кардинал"

З апочна изборът на нов папа във Ватикана. Точно в 18.00 часа кардиналите положиха клетва, че ще пазят тайна. След това беше обявено „екстра омнес“ (всички да напуснат - бел. ред.) и всички, освен кардиналите, напуснаха Сикстинската капела. После, в 18.46 ч., вратите на сградата бяха затворени.

Преди 16 дни светът загуби папа Франциск и е време Католическата църква да избере нов лидер, чрез процес, практически непроменен от 800 години.

Папа Франциск почина на 21 април, Светли понеделник, на 88 години и тялото му беше положено в базиликата „Св. Мария Майор“ на 26 април.

Докато вярващите скърбят през деветдневния период на траур, известен като “Novendiales”/ Novemdiales, подготовката за конклава, средството за избор на нов папа, вече е в ход.

Конклавът, който представлява строго регулиран демократичен процес, с множество кръгове на гласуване, докато се появи ясен консенсус за това кой ще е следващият папа.

Ето какво трябва да знаете за това какво предстои.

Как ще се развият днешните събития?

Черен дим ще означава, че не е избран нов папа и гласуванията ще продължат в следващите дни.

Бял дим ще е знак, че конклавът е избрал нов Свети отец.

Четвъртък сутрин:

Ако нов папа не бъде избран до сряда вечер, кардиналите ще отслужат литургия в 8:15 ч. в четвъртък, след което ще се проведат две нови гласувания.

След края на литургията кардиналите бавно излизат от базиликата Свети Петър

Кардиналите отбелязват края на специалната предконклавна литургия, като бавно излизат от базиликата Свети Петър на дълга опашка.

Кардиналите са облечени в традиционните си дълги алени раса и бели шапки, докато се движат по централната пътека на базиликата и излизат през главния вход. Докато го правят, хиляди богомолци гледат как органите на църквата се удрят и отекват в нейните блестящи пещерни зали.

Сега кардиналите ще се подготвят за следобедното шествие, за да отбележат началото на конклава.

