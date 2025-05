Шерил Коул поема контрола над наследството на Лиъм Пейн от $32 милиона

Б ившата приятелка на Лиъм Пейн и майка на единственото му дете, Шерил Коул, бе назначена за администратор на наследството на покойния певец от One Direction, оценено на 32,2 милиона долара, след като той почина без да остави завещание.

В съдебни документи от 1 май, получени от People, 41-годишната певица от Girls Aloud и адвокатът Ричард Марк Брей са посочени като официални администратори на имуществото на Пейн.

Покойният музикант има 8-годишен син на име Беър от Коул, с която имаше връзка между 2014 и 2016 г. Според съдебните документи, брутната стойност на имуществото му във Великобритания възлиза на 38 милиона долара, като нетната му стойност е приблизително 32,2 милиона долара.

Коул и Брей ще „управляват средствата, но засега правомощията им са ограничени и не могат да ги разпределят“, съобщи Би Би Си, като отбеляза, че в Обединеното кралство, когато някой почине без завещание, наследството обикновено се разпределя между съпруга, съпругата, гражданския партньор и децата на починалия.

Пейн загина на 16 октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотелски апартамент на третия етаж в Буенос Айрес. Изпълнителят на What Makes You Beautiful беше едва на 31 години.

След трагедията, Коул публикува изявление и призова за съчувствие и разбиране.

