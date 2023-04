Италия ще санкционира употребата на английски думи

И талианците, които използват английски и други чужди думи в официални съобщения, могат да бъдат глобени с до 100 000 евро съгласно ново законодателство, въведено от партията "Италиански братя" на министър-председателя Джорджа Мелони, съобщи Си Ен Ен.

Фабио Рампели, член на долната камара на депутатите, представи закона, който е подкрепен от министър-председателя.

Макар че законодателството обхваща всички чужди езици, то е насочено по-специално срещу "англоманията" или използването на английски думи. Според проектозакона тя "унижава и умъртвява" италианския език и се добавя, че това е още по-лошо, тъй като Обединеното кралство вече не е част от ЕС.

Законопроектът, който все още не е внесен за обсъждане в парламента, изисква всеки, който заема длъжност в публичната администрация, да има "писмени и устни познания и да владее италиански език". Той също така забранява използването на английски език в официалната документация, включително "акронимите и имената" на длъжностите в компаниите, работещи в страната.

Според проектозакона чуждестранните юридически лица ще трябва да разполагат с издания на италиански език на всички вътрешни правила и трудови договори.

