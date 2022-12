Илон Мъск е поканен за разговор в Европейския парламент

И лон Мъск е поканен в Европейския парламент, за да участва в публична дискусия, засягаща Twitter, предаде ДПА, позовавайки се на писмо, с което се е запознала.

В поканата към Мъск се казва, че не бива платформата "неволно да се превръща в катализатор на езика на омразата, за намеса в избори и невярна информация".

Писмото е с вчерашната дата и е подписано от председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.

В него американският милиардер е поканен лично да участва в "открита публична размяна на мнения".

След като приключи с придобиването на Туитър, Мъск неведнъж бе предупреждаван от Европейската комисия, че влиятелната му социална медия ще трябва скоро да изпълни техническите регулации на ЕС, които ще влязат в сила от януари 2024 г.

След като Мъск въведе неясни правила за популяризиране на линкове към други социални медии, комисарят по вътрешните пазари Тиери Бретон вчера написа в Тwitter, че "платформите не може да продължават рязко да променят политиките си".

Platforms can't keep flip-flopping on policies.



The #DSA sets clear rules — now we have a clear implementation #date too.



I've instructed 🇪🇺 Commission teams to enforce DSA no later than:



1 September 2023



Strongly encouraging platforms to fully comply even sooner.#BeReady