Възходът на новия лидер на "Хамас"

П рез последната седмица, висшите лидери на "Хамас" се събраха в Катар, за да изберат нов политически лидер за своята група, предаде ВВС.

Делегати се събраха от целия Близък изток след почти година битки между "Хамас" и Израел в Газа.

(Видеото е архивно: Яхия Синуар в новият лидер на "Хамас")

Само дни преди това, предишният политически лидер на групата - Исмаил Хания - е бил убит при взрив в Техеран, за който се твърди, че е отговорен Израел.

Хания, който ръководеше преговорите с Израел, изигра решаваща роля в "Хамас", балансирайки желанието на войнственото крило да пренесе битката в Израел с призивите на някои за постигане на споразумение и прекратяване на конфликта.

Позицията му, беше ясно, трябваше да бъде запълнена бързо.

На траурната церемония в Доха лидерите на "Хамас" се наредиха рамо до рамо в огромна бяла палатка с килими и луксозни столове, украсени със снимки на Исмаил Хания. Стотици хора се събраха, за да отдадат почитта си на покойния лидер на движението и неговия бодигард.

Сцената беше нещо повече от панихида - тя сигнализира края на една ера и началото на нова, по-екстремна фаза, пише ВВС.

