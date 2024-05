Харви Уайнстийн отново се изправя пред съда

П родуцентът Харви Уайнстийн днес трябва да се върне в съдебната зала в Ню Йорк, след като миналата седмица апелативен съд отхвърли присъдата му за изнасилване от 2020 г. и разпореди нов процес, предаде Асошиейтед прес.

Предварителното изслушване в Манхатън се очаква да премине с обсъждане на доказателства, график и други въпроси, каза Артър Ейдала, адвокат на Уайнстийн.

Харви Уайнстийн влезе в болница

Той заяви, че клиентът му ще присъства на изслушването, въпреки че 72-годишният мъж е в болница, където беше настанен от затвора. Адвокатът обясни, че Уайнстийн, който има сърдечни проблеми и диабет, е преминал изследвания поради здравословните си проблеми. Ейдала обаче не каза какви са били тестовете, които са направени на продуцента.

От кабинета на окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг съобщиха, че са решени отново да заведат дело срещу Уайнстийн. Правни експерти твърдят, че това може да се проточи и да зависи дали жените, които са били обект на посегателства от негова страна, са готови да свидетелстват отново. Една от потърпевшите - Мими Хейли, заяви миналата седмица, че все още обмисля дали ще свидетелства при евентуално повторно разглеждане на делото, отбелязва Асошиейтед прес.

