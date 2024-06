Гръцки самолети се борят с бушуващ пожар край Пафос

Д ва гръцки противопожарни самолета „Канадеър“ пристигнаха тази сутрин в Кипър, за да се включат в борбата с големия пожар, който бушува край град Пафос в западната част на острова, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

През последните дни Кипър е обхванат от тежки горещини с температури до 44 градуса.

Жителите на района се оплакват от липсата на местни самолети за борба с пожарите – проблем, който президентът Никос Христодулидис обеща, че ще бъде решен в следващите месеци.

‘All we see is black,’ residents of villages in Paphos mourn destruction caused by fire https://t.co/OQ7yFMow71

Друг проблем според жителите са незаконните сметища, а според първоначални данни е възможно пожарът край Пафос да е възникнал именно на такова място.

After a request for assistance by Cyprus due to #wildfires in the Paphos region we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.



2 Canadairs from Greece are already assisting 🇨🇾 firefighters in combating the large fire.



Thank you, 🇬🇷! #EUsolidarity pic.twitter.com/yo6R76hz3n