Градушка напука стъклото на самолет в полет

Б урното време не пожали и Северна Италия. В някои райони паднаха едри градушки, които нанесоха материални щети. Ледените късове вчера са били с диаметър над 5 см, но в района на градчето Мантуа са падали топчета с размер на ябълка, информира NOVA.

Снимки от градушката станаха хит в социалните мрежи. Щетите по автомобили и сгради са колосални. На много места бурите са съборили рекламни табла и дървета.

Няма информация за пострадали хора.

Самолет на компанията „Емирейс” се е върнал на летището в Милано малко след излитането си, след като градушката нанесла щети върху летателната машина.

Congratulation to the crew who brought the plane to the ground without further consequences#EK205 #hailstorm #milano #newyork

Un plauso al equipaggio che ha riportato a terra l'aereo senza ulteriori conseguenze dopo la grandinata @emirates@AviationSafety @Emergenza24 @avherald pic.twitter.com/WnlMRWSFv9