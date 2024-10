Бионсе се включи в предизборен митинг на Камала Харис

А мериканската суперзвезда Бионсе се качи снощи на сцената на митинг в подкрепа на Камала Харис в град Хюстън в щата Тексас, но не да пее, а да предложи подкрепата си в ключов момент за кандидата за президент на Демократическата партия, предаде Ройтерс.

Бионсе, която е родена в Хюстън, излезе на сцената под бурните аплодисменти на около 30 000 души, присъстващи на митинга на вицепрезидентката на САЩ Камала Харис, посветен на правото на жените на аборт. Вместо да пее, тя се обърна към събралите се за няколко минути.

Beyonce introducing VP Kamala Harris in Houston pic.twitter.com/GwA1c0jrUI

"Не съм тук като знаменитост. Не съм тук като политик. Тук съм като майка", каза Бионсе. "Свободата ви е ваше право, дадено от бога, ваше човешко право", добави певицата.

След това Бионсе представи Харис, която излезе на сцената под звуците на песента "Фрийдъм", превърнала се в химн на нейната предизборна кампания. Певицата прегърна силно вицепрезидентката на САЩ, преди тя да излезе пред присъстващите.

Преднината на Харис от лятото пред нейния опонент от Републиканската партия Доналд Тръмп в надпреварата за изборите на 5 ноември почти се е стопила, сочат общонационалните социологически проучвания, като сега тя е в рамките на допустимата грешка в щатите с колебаещи се избиратели, които вероятно ще определят победителя на изборите, твърди нейният предизборен щаб.

"Je suis ici en tant que mère": au Texas, Beyoncé prend la parole et soutient Harris avant l'élection américaine https://t.co/E1o3aaRMfn pic.twitter.com/ifsdUsprhS

Но тя има значителна преднина пред Тръмп сред жените, които според повечето допитвания съставляват голяма част от аудиторията на Бионсе. Харис водеше пред Тръмп с 49% на 36%, или 13 пункта, сред жените избиратели в социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос, оповестено в края на август.

"Бионсе е една от най-влиятелните жени в развлекателната индустрия в исторически момент, когато (от политическа и позиционна гледна точка) най-влиятелната жена в САЩ се кандидатира за президент", каза преподавателят по комуникации в университета "Пейс" Мелвин Л. Уилямс.

Уилямс отбеляза, че не е сигурен дали посланието на Бионсе ще достигне до избирателите, които имат въпроси по отношение на Харис. "Трябва да признаем, че знаменитостите са чудесни политически рекламни агенти, но те не са гарант за политическа победа на кандидатите", добави той.

Beyoncé and Kamala Harris hugging at the Houston rally. pic.twitter.com/6tuC7F542t