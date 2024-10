Отлъчен архиепископ заяви, че Камала Харис „служи на Сатана“

А рхиепископ Карло Мария Вигано, който беше отлъчен от църквата от папа Франциск, публикува писмо, адресирано до американските избиратели, в което твърди, че кандидатът за вицепрезидент на демократите, Камала Харис "служи на Сатаната“. Според него предстоящите избори противопоставят „две коренно различни концепции за управление на нацията“: демокрация и диктатура, свобода и робство.

Вигано, който е бил посланик на Ватикана в САЩ, смята, че бившият президент Доналд Тръмп, „макар и със своите недостатъци, се бори за общото благо и основните свободи на гражданите“. Той добавя, че под управлението на „Тръмп всеки католик може да практикува вярата си свободно, без намеса от страна на държавата“.

In an open letter addressed to American Catholics, former U.S. nuncio Archbishop Carlo Maria Viganò (@CarloMVigano) argued that Donald Trump (@realDonaldTrump) is the 'only possible choice' in the upcoming presidential elections.



