Върховният представител на ЕС: Путин се готви за продължителна война в Украйна

С лед мирната конференция в Швейцария за Украйна, където бе отворен дипломатически път, видяхме отговора на (руския президент Владимир) Путин с посещения в Северна Корея и навсякъде, откъдето може да получи оръжие, явно се подготвя за дълга война. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Люксембург.

Трябва да продължим с дипломатическите усилия, но и да увеличим помощта за Украйна, настоя той. Борел съобщи, че ЕС разполага с възможност да заобиколи досегашната съпротива на Унгария за използване на приходите от запорираното руско имущество в полза на Киев. Има правила, според които страна, която не е подкрепила дадено решение, не е необходимо да го прилага, поясни той.

