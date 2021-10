ЕС и САЩ спряха търговската война, започната от Тръмп

Е вропейският съюз и САЩ се разбраха да спрат временно действието на взаимните митнически тарифи върху стоманата и алуминия.

Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след преговори с президента на САЩ Джо Байдън в Рим, посочва БТА.

"Президентът на САЩ Джо Байдън и аз постигнахме договореност да бъде замразено действието на тарифите върху стоманата и алуминия и заедно да работим за ново глобално споразумение за стоманата", поясни Урсула фон дер Лайен.

Въвеждането на тарифи върху стоманата и алуминия от Вашингтон през 2018 година, по времето на администрацията на Доналд Тръмп, сложи начало на търговска война между ЕС и САЩ.

Настоящото споразумение предвижда също обвързване на митническите тарифи с парниковите емисии и съответно ограничаването на вноса от големи замърсители при производството на стомана, като Китай.

Today’s agreement with the US is good for European jobs and good for the climate.



And it is a global first in our efforts to decarbonise production and trade in steel and aluminium worldwide. pic.twitter.com/7dXlhhNS1X