ЕК потвърди: Забранено е влизането на автомобили с руска регистрация в ЕС

Е вропейската комисия днес потвърди, че въведените досега санкции срещу Русия заради войната в Украйна включват забраната за пресичане на границите на ЕС от автомобили с руска регистрация.

Това ограничение не е ново и е в сила от известно време, отбеляза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че миналата седмица комисията е изпратила допълнителни насоки на държавите от ЕС как да прилагат въведените санкции, защото отговорността е тяхна.

⚡️Citizens of the russian federation are prohibited from entering the EU in cars with russian registration, as this may be considered as a prohibited import.



This is stated in the explanation of the European Commission.



The same applies to other personal items that are…