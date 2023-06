ЕК обяви пакет от 50 милиарда евро за Украйна

П редседателят на Европейската комисия обяви пакет от 50 милиарда евро за Украйна, като съобщи за помощта в Туитър.

ЕС подготвя финансов пакет за Украйна от 50 млрд. евро

Урсула фон дер Лайен заяви, че целта е, "да се осигури предвидимо финансиране на Украйна по пътя ѝ към ЕС, заедно с глобалните партньори и частния сектор".

Съобщението идва преди международна конференция в Лондон тази седмица, насочена към набиране на повече средства за възстановяване на Украйна след края на руската инвазия.

We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.



To provide predictable finance to 🇺🇦 on its EU path, together with global partners and private sector.



On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu