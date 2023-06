Icon of the Seas: Мегакорабът, който е готов да отплава

Н ай-големият круизен кораб в света е завършен в корабостроителница във Финландия и направи първото си плаване в открити води за морски изпитания преди да отвори врати, през октомври тази година.

Icon of the Seas на Royal Caribbean International е гигантски кораб с дължина 365 метра и тежи 250 800 тона.

Когато отплава във водите на Карибите през януари 2024 г., той ще може да побере около 5610 пътници и 2350 души екипаж. Едно от неустоимите неща на кораба е невероятният му аквапарк, който е най-големият в морето. Наречен категория 6, ще включва шест чупещи рекордите водни пързалки, а за гостите, които искат по-спокойно преживяване ще могат да релаксират в седемте басейна и деветте джакузита на кораба.

Круизният кораб е построен в корабостроителницата Meyer Turku - един от водещите корабостроители в Европа, в Турку, Финландия. По време на пресконференция по-рано тази година президентът и главен изпълнителен директор на Royal Caribbean International, Майкъл Бейли, каза пред медиите, че корабът е на път да се присъедини към флотата на Royal Caribbean на 26 октомври, преди дебюта си през 2024 г.

Настоящият притежател на титлата за най-големия круизен кораб в света отново е собственост на Royal Caribbean и се казва Wonder of the Seas. Той направил първото си плаване миналата година и е малко по-малък с дължина 362 метра.

Royal Caribbean International представя Icon of the Seas като еволюционния връх на круизните кораби, като за построяването му са използвани най-новите технологии и 50-годишния опит на компанията.

„Според нас той може да предложи най-добрата семейна ваканция и когато се отдръпнем и погледнем цялата енергия и време, който сме вложили в създаването на този кораб... наистина е умопомрачително“, каза Бейли.

Icon завърши първите си морски изпитания на 22 юни, според изявление на Royal Caribbean.

„По време на първите си морски изпитания Icon of the Seas измина стотици километри, по време на които основните двигатели, корпусът, спирачните системи, кормилното управление, нивата на вибрационните сигнали бяха тествани“, се казва в изявлението. „Всичко беше свършено в срок, както е посочено в графика, въпреки че заминаването се забави поради ветровитите условия.“

Корабът предлага повече от 40 варианта да вечеряте, пиете и да се забавлявате, много от които са включени в цената на круиза. Има 28 различни типа места за настаняване - за семейства, с повече изглед към океана или повече пространство за пътуващи в групи.

