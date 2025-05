Почина последният внук на 10-ия президент на САЩ, Джон Тайлър

П оследният жив внук на десетия президент на САЩ Джон Тайлър почина на 96-годишна възраст - това е краят на една връзка с отминала епоха от американската история, съобщи CBS .

Харисън Ръфин Тайлър е починал в неделя вечерта, 25 май, съобщи семейството му в изявление за CBS. Неговият предшественик, който е роден през 1790 г., напуска Овалния кабинет преди повече от 179 години, след като изпълнява длъжността от 1841 до 1845 г., доста преди Гражданската война. Преките потомци на президента Тайлър доживяват до наши дни благодарение на две поколения късни втори бракове с много по-млади съпруги.

The last living grandson of President John Tyler has died. Harrison Ruffin Tyler was born in 1928 and died in 2025. His grandfather, the 10th President of the United States, was born in 1790 and died in 1862. pic.twitter.com/MIBD1u71EM

Джон Тайлър, робовладелец от Вирджиния и демократ през целия си живот, служи като вицепрезидент на Уилям Хенри Харисън и става президент съвсем неочаквано, след като Харисън умира внезапно три седмици след встъпването си в длъжност - първият президент, който умира, докато изпълнява длъжността си.

По онова време плановете за приемственост не са напълно установени и Тайлър първоначално се колебае дали да поеме поста, според Националния конституционен център. На 6 април 1841 г. той полага публична клетва, като заявява: „Аз съм президентът и ще нося отговорност за моето управление“.

Джон Тайлър е женен два пъти и има 15 деца - осем деца от първата си съпруга Летиция, която умира от инсулт, и още седем от втората си съпруга Джулия Гардинър Тайлър, която е на 24 години, когато се женят. Последното му дете, дъщеря на име Пърл, се ражда, когато е на 70 години, според Центъра „Милър“ към Университета на Вирджиния.

This is incredible.



Harrison Ruffin Tyler, who was was born in 1928, just died on May 25, 2025 at the age of 96.



His grandfather, John Tyler, was the 10th President of the United States.



President Tyler who was born in 1790, served from 1841-45, and died in 1862. pic.twitter.com/i42Ao9SCmN