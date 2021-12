Десетки изгорени тела в опожарени коли в Мианмар

О станките на близо 30 души, включително жени и деца, са намерени днес в изгорени коли в Мианмар. Това заявиха представител на бунтовниците и една неправителствена организация, като обвиниха хунтата, че е убила тези хора, предаде Франс прес.

В социалните медии бяха разпространени снимки, показващи два изгорени камиона и една лека кола на пътя в окръг Хпрусо в източния щат Кая, в които се намират човешки тела.

The wanton violences committed against unarmed civilians including extrajudicial executions,indiscriminate shelling and mass looting by Myanmar Military constitutes war crimes so that @UN should be no more reluctant to take actions.#BurntAliveByJunta pic.twitter.com/MUY29qRB3B