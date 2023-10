"Черен понеделник": Какво се случи с фондовата борса в САЩ през 1987 г.

К рахът на фондовата борса в САЩ или т.нар. черен понеделник се случва на 19 октомври 1987 г. Индексът "Дау Джоунс" пада с 508 пункта, като е регистриран рекорден спад от 22,6 процента - до 1738,41 пункта - най-високият в цялата история от съществуването му. За 7 часа продажби се стопяват близо 560 млрд. долара. В резултат на борсовия крах в САЩ настъпва борсов крах в Австралия, Великобритания, Хонконг, Канада. Поводът за спада са ракетните удари, нанесени от Иран по нефтени танкери в Персийския залив и закриването на търговията в Лондон, заради циклон на 16 октомври 1987 г. Подобен спад не е отбелязван от 28-29 октомври 1929 г. - т.нар. черен четвъртък. За разлика от "черния четвъртък", който е последван от настъпването на т. нар. Голяма депресия в САЩ, крахът от 1987 г. продължава само един ден. Следващия ден котировките се покачват.

Индексът "Дау Джоунс" е създаден на 26 май 1896 г. от Чарлз Дау, редактор във в. "Уолстрийт джърнъл" въз основа на акциите на 12 водещи американски компании. Индексът е най-известният пазарен барометър в света.

Най-големият банков фалит в САЩ от 2008 г. насам разтърси света

"Черен понеделник" за финансовите пазари

Обезценяването на долара и неконтролируемото падане на акциите разтърсиха днес финансовите пазари на капиталистическия свят. Редица финансови експерти характеризират атмосферата на борсите в Ню Йорк, Париж, Лондон, Франкфурт на Майн, Токио и Сидни близка до паниката. Всички следят информацията от Ню Йорк. Тази сутрин Уолстрийт бе обхванат от треска. Индексът „Дау Джонс“ – барометърът на нюйоркската борса – се сгромоляса в течение на деня с повече от 200 пункта. Около 141 милиона акции смениха собствениците си. Във Франкфурт бе отбелязано най-голямото еднодневно обезценяване на акциите за цялата история на ФРГ. Борсовият индекс, изчисляван от търговската банка, падна със 132,5 пункта. Според експертите „ураган“ помете и парижката борса.

Най-голямото обезценяване на акциите за един ден бе отбелязано в Сидни и в Хонконг. Токио ги следва по петите. Индексът на британския "Файненшъл Таймс" - вестника на деловите среди, падна със 136,9 пункта.

Днешният "черен понеделник“ е логично продължение на тлеещата от миналата седмица криза, довела в петък до падането на индекса "Дау Джонс“ със 108 пункта.

След фалита на SVB: Акциите на банки по света се сринаха

Поводът за паниката на борсите бяха изявленията на министъра на финансите на САЩ Джеймс Бейкър, че Вашингтон би се радвал, ако доларът падне под курса, определен на срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на шест от седемте най-развити капиталистически страни през февруари т. г. в Париж /тогава Италия не участва/. Както се вижда, Вашингтон смята, че на сегашния етап "слабият долар“ в съчетание с тенденцията към повишаване на банковите лихви са изгодни за Съединените щати, тъй като оскъпяват вноса и насърчават притока на чуждестранни капитали в САЩ.

В Белия дом бе свикано спешно съвещание във връзка с безпрецедентното падане на курса на акциите на американските и чуждите фондови борси. „Президентът следи с тревога продължаващото падане на курса на акциите. Той нареди членове на неговото правителство да се консултират с представителя на Управителния съвет на управлението за Федералния резерв, с Нюйоркската фондова борса и с ръководители от финансовите кръгове“, каза след съвещанието говорителят на Белия дом Марлин Фитцуотър.

Паника, непозната от борсовия крах през 1929 г. беляза началото на Голямата депресия през 30-те години, обзе вчера финансовите столици на западния свят - Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Торонто, Токио и Хонконг. Вчера акциите на Нюйоркската фондова борса се обезцениха с повече от 22 процента или с над 500 милиарда долара, надминавайки почти два пъти рекорда от деня на борсовия крах през 1929 г. Вчера индексът "Дау Джонс“, отразяващ общото състояние на борсата, падна с повече от 500 точки. Както посочват световните информационни агенции, унищожени са цели състояния, натрупани чрез борсови спекулации. Борсовата треска стана паническа след съобщението за нападението на американските ВМС срещу иранските петролни платформи в Персийския залив. Борсовата треска се предаде и на валутните пазари, където курсът на американския долар пада бързо.

Black Monday (also known as Black Tuesday in some parts of the world due to timezone differences) was the global, severe and largely unexpected[1] stock market crash on Monday, October 19, 1987. Worldwide losses were estimated at US$1.71 trillion. pic.twitter.com/aM8Hi10Ghv