Буря с обилни дъждове връхлетя Североизточен Китай

П роливен дъжд връхлетя изправения пред индустриален упадък североизточен район на Китай и предизвика наводнения, предаде Ройтерс.

Стихията затрудни движението и блокира пътищата. В следващите дни се очакват още бури. В град Шънян, столица на провинция Ляонин, 7,6 милиона жители се оказаха неподготвени от неочакван пороен дъжд, въпреки обявеното вчера предупреждение за червен код.

China is grappling with extreme weather from heatwaves to historic floods, with meteorologists blaming climate change and also the first typhoon of the season, Chaba. https://t.co/ImvUweLjJY