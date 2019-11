Фараж към Джонсън: Откажете се от сделката за Брекзит

Л идерът на "Партия Брекзит" Найджъл Фараж обяви, че ще се бори за всяко едно място на изборите на 12 декември, освен ако премиерът Борис Джонсън не се откаже от сделката, до която стигна с Брюксел, пише британското евроскептично издание The Daily Mail.

Фараж на практика обяви война на управляващата Консервативна партия, както и на опозицията в лицето на лейбъристите, като заяви, че готви общо 500 кандидати за депутатските места във Великобритания.

Той все пак запази надеждите за пакт с торите, като даде на Джонсън време до 14 ноември да се откаже от сделката и да формира съюз с "Партия Брекзит".

"Drop the deal because it’s not Brexit"



