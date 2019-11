Politico: Преходът в ЕС, който не се случи

Р азликите между Европейския съвет, Комисията и Парламента продължават да диктуват дневния ред на Брюксел.

Точно когато Европейският съюз трябваше да се развива напред като по-обединен блок, трите му големи институции са отслабени и са във война помежду си.

Това трябваше да бъде годината, в която ЕС да сложи черта под тройната криза на еврозоната, миграцията и вота на Великобритания за излизане от съюза. След изборите през май Съюзът обеща да обърне внимание на своя електорат и да се справи с глобалните проблеми като изменението на климата, търговските войни, цифровата трансформация и миграцията с навременни и ефективни действия.

Вместо това от 1 ноември датата, на която следващият председател на Комисията Урсула фон дер Лайен трябваше да встъпи в длъжност, дойде и отмина,а капацитетът на ЕС да действа - камо ли да се промени изцяло - изглежда все по-изплъзващ се, пише Пол Тейлър в анализ за "Политико".

Вместо да доведат ЕС в по-интегрирана ера след Брекзит, трите основни институции, които трябва да си сътрудничат, за да осигурят ефективно функциониране на Съюза - Съветът, Комисията и Парламентът, се борят помежду си.

Когато Фон дер Лайен встъпи в длъжност на 1 декември, поредното забавяне, нейният авторитет ще бъде подкопаван от сблъсъци с Парламента, разногласия с националните столици и спорове относно назначенията и разпределението на труда в нейния екип.

Капацитетът на ЕС да изпълни амбициозните цели, които си е поставил, никога не е изглеждал по-несигурен.

Борисов: Гарантираме спокойствието на Европа

Раздробеният парламент

Вълната на избирателната активност на европейските избори през май показа, че все повече граждани гледат към ЕС за търсене на решения, но вотът също даде по-фрагментиран законодателен орган. Това означава, че политическите коалиции ще бъдат по-трудни за изграждане, а политиката ще бъде по-трудна за изпълнение.

Десноцентристката Европейска народна партия и лявоцентристките социалисти вече не командват мнозинство заедно. Появата на либералната група на Макрон Обновление - амбициозен центристки съперник на ЕНП - като незаменим трети партньор във всяка проевропейска коалиция, наруши тяхното уютно двуполюсно съществуване и дестабилизира системата.

Новият парламент все още страда по модела за Spitzenkandidat за определяне избора на председател на Комисията, който беше изхвърлен през прозореца. Експертите по уреждане на съюзи не се интересуват да улеснят нещата за председателя на Комисията, избран в задкулисни преговори между лидерите на ЕС.

Те отмъстиха с отхвърляне на трима кандидати за Комисията, което нанесе тежък удар на Фон дер Лайен и френския президент Еманюел Макрон с дисквалификацията на неговото протеже Силви Гулар.

"Комисията ще трябва да отдели много повече време, за да се опита да измисли компромиси по отношение на съдържанието", прогнозира един ветеран от ЕС.

Това е лоша новина за Фон дер Лайен, която спечели назначение само с девет гласа в Парламента и чиято водеща програма - т. нар. Европейска зелена сделка, предназначена да ускори куцащия преход на ЕС към нисковъглеродна икономика - ще се окаже особено тежка за прокарване между раздробените, враждебни институции, предвид радикалните промени в начина на живот, навиците и разходите, които налага за гражданите и бизнеса.

Парализиран Съвет

Докато Парламентът действа, Съветът е парализиран.

Разцепена на север-юг и изток-запад, групата от национални правителства - които все още контролират финансите и портфейлите на националните икономически и социални политики - не е в състояние да постигне редица ключови решения за укрепване на еврозоната, подкрепящи банковата дейност на блока система, провалилата се реформа в политиката за убежище и имиграция, борбата с глобалното затопляне и стабилизиране на Западните Балкани.

По ирония на съдбата, обединеното и сигурно поведение на ЕС на сложните и потенциално разделителни преговори за Брекзит предостави рядък модел на политическо и междуинституционално сближаване. Но това единство - което Мишел Барние, главният европейски преговарящ за Брекзит, прогнозира, че лидерите на ЕС ще "използват" за справяне с големи предизвикателства и определяне на "положителен дневен ред" - не показва признаци за разпространение и върху други въпроси.

There you go ladies and gentlemen. What ⁦@Nigel_Farage⁩, ⁦@brexitparty_uk⁩ and I have been saying. Michel Barnier warns Brexit may have to be delayed beyond 2020 in blow to Tory election campaign https://t.co/eD2JoRfFTE