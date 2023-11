Борел: Доставката на 1 млн. снаряда за Украйна остава политическа цел

С тремежът да доставим на Украйна един милион снаряда остава политическа цел, за която продължаваме всеки ден да полагаме усилия. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел след днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Борел: Подкрепата на САЩ за Украйна може да намалее, ЕС трябва да продължи да изпраща помощ

По неговите думи е възможно целта да не бъде постигната в поставения първоначално срок до края на първото тримесечие догодина.

