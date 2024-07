"Барселона не се продава": Стрелба с водни пистолети срещу туристите (ВИДЕО)

П ротестиращи в Барселона пръскат туристите с вода като част от демонстрация срещу масовия туризъм.

В събота демонстрантите, които преминаваха през популярни сред туристите райони, скандираха "туристите да си ходят у дома" и ги пръскаха с водни пистолети, а други носеха плакати с лозунги, сред които и "Барселона не се продава".

(Видеото е архивно: Испания се бори с алкохолния туризъм)

Barcelona residents angered over housing shortages, overcrowding and the cost of living, took to the streets this weekend with water guns aimed at tourists. Tens of thousands of people in Spain have protested this year against unsustainable mass tourism. https://t.co/FMdMBRwmvT pic.twitter.com/yyoHvkQise

Хиляди протестиращи излязоха по улиците на града в поредната демонстрация срещу масовия туризъм в Испания, която неотдавна стана свидетел на подобни протести на Канарските острови и Майорка, като се осъжда въздействието на туризма върху разходите за живот и качеството на живот на местните хора.

Демонстрацията беше организирана от група от над 100 местни организации, водени от Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic

Според официалните данни през 2023 г. почти 26 милиона посетители са пренощували в региона на Барселона, като са похарчили 12,75 милиарда евро (13,8 милиарда долара).

Въпреки това Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic твърди, че тези посетители увеличават цените и оказват натиск върху обществените услуги, а печалбите от туристическата индустрия се разпределят несправедливо и увеличават социалното неравенство.

Тя е публикувала 13 предложения за намаляване на броя на посетителите и преминаване на града към нов модел на туризъм, включително закриване на терминалите за круизни кораби, по-строго регулиране на настаняването на туристи и прекратяване на публичните разходи за насърчаване на туризма.

В събота кметът на града Жауме Колбони изтъкна поредица от мерки, които той обяви наскоро, за да намали въздействието на масовия туризъм, включително увеличаване на туристическата такса за нощувка на 4 евро (4,30 USD) и ограничаване на броя на пътниците на круизни кораби.

В края на юни Колбони обяви също, че до 2028 г. ще сложи край на отдаването на апартаменти под наем за туристи, като премахне лицензите за краткосрочно отдаване под наем на повече от 10 000 апартамента.

Според Колбони това ще помогне да се направят по-достъпни жилищата за дългосрочно пребиваващите, като заяви, че наемите са се увеличили с 68% през последните 10 години, а разходите за закупуване на жилище - с 38%.

