Байдън: Ще има последствия за Саудитска Арабия след решението на ОПЕК+

"Ще има последствия" за Саудитска Арабия след решението на ОПЕК+ да намали квотите си за добив на петрол, обеща снощи американският президент Джо Байдън в интервю за телевизионния канал CNN.

Exclusive: President Biden tells CNN's Jake Tapper that Russian President Vladimir Putin "totally miscalculated" by invading Ukraine and underestimated the will of the Ukrainian people https://t.co/3QTxH8v1f1