Австралия отпуска $35 млн. за възстановяване на природата

Австралийското федерално правителство ще предостави около 35 милиона долара за възстановяване на дивата природа на континента след пожарите. Според Сюзан Лей, министър на опазването на околната среда, половината от тези пари ще бъдат изразходвани за възраждане на засегнатите животински популации, включително коали.

"Днес обявих разпределението на 50 милиона австралийски долара (34,8 милиона долара) като спешна мярка за възстановяване на дивата природа, както и за да подкрепи работата на учени, еколози и обществени организации", се казва в изявлението агенцията, публикувана на страницата в Twitter.

Лей отбеляза, че в резултат на мащабните горски пожари, които избухнаха на източното и югоизточното крайбрежие на Австралия в средата на октомври, популацията на коали е пострадала толкова много, че тези животни могат да бъдат определени като застрашени.

"Безспорно голям брой коали загинаха, много други бяха ранени, но истината е, че все още не разбираме степента на щетите", заяви австралийският министър.

