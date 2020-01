Инстаграм звезда гаси пожарите в Австралия с голи снимки

И нстаграм моделът Кайлън Уорд събра над $500 000 за борба с пожарите в Австралия за броени дни информират от Vbox7.

Уорд обещава на всеки, който дари поне $10 за благотворителната кауза, подарък – нейна гола снимка.

Минути, след като моделът дава заявката в социалните мрежи, профилите й в Туитър и Инстаграм са пълни с лични съобщения от „дарители“.

Заради кадрите, които Кайлън обещава обаче, профилът й в Инстаграм е изтрит.

И макар намеренията й да са добри, не само Инстаграм, но и родителите й не одобряват начина, по който тя е съпричастна със случващото се в Австралия.

