Арнолд Шварценегер: Късметлия съм, че имах приятел като Горбачов

А мериканският киноактьор и бивш губернатор на щата Калифорния Арнолд Шварценегер заяви, че Михаил Горбачов е бил един от неговите герои, пишат британските издания "Индипендънт" и "Стандард".

Според Шварценегер Горбачов принадлежи на историята. Той добави, че е смятал бившия съветски лидер за един от приятелите си и сподели, че е бил изключителен късметлия да има такъв човек за приятел.

"Той проправи пътя към свободна Европа": Световни лидери отдават почит на Горбачов

Шварценегер публикува в акаунта си в Twitter снимка, на която той е заедно с Горбачов.

"Има една стара поговорка, която гласи: Никога не се срещай с онези, които смяташ за твои герои. Мисля си, че това е най-лошият съвет, който някога съм чувал. Михаил Горбачов беше един от моите герои и за мен беше чест и радост да се срещна с него. Аз имах невероятния късмет да мога да го нарека приятел", написа Шварценегер. "Ние всички можем да извлечем поуки от неговия невероятен живот", допълни той.

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1