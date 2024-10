Кой е Вем Милър, третият заподозрян в опит за убийство на Тръмп?

В ластите арестуваха въоръжен мъж пред митинг на Доналд Тръмп в Калифорния, който отрече да е имал намерение да убие бившия президент.

49-годишният Вем Милър от Лас Вегас беше задържан в събота на контролно-пропускателен пункт в долината Коачела, след като властите твърдят, че незаконно е притежател пушка, зареден пистолет и пълнител с голям капацитет. Освен това, Милър е управлявал нерегистрирано превозно средство със самоделна регистрационна табела и е имал няколко фалшиви паспорта и шофьорски книжки.

Въоръжен мъж беше арестуван близо до митинг на Тръмп

Шерифът на окръг Ривърсайд, Чад Бианко, заяви пред Southern California News Group в неделя, че служителите "вероятно са предотвратили опит за убийство".

Говорейки по телефона пред Fox News Digital, Милър, който по-късно беше освободен срещу гаранция от 5 хиляди долара, каза, че е "100 процента поддръжник на Тръмп" и не е имал намерение да стреля по бившия президент на събитието в Южна Калифорния.

Vem Miller, who was caught with multiple illegal firearms and fake press passes just feet away from Trump's Coachella rally in an alleged a*sassination attempt, has already been released on a $5K bail.



What’s more alarming is that Miller was recently seen in close proximity to… pic.twitter.com/ZKyz1NdYg7 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 13, 2024

"Винаги пътувам с огнестрелните си оръжия в багажника на камиона си", каза Милър и добави:

"Никога не съм стрелял с пистолет през живота си. Не знам нищо за оръжията. Аз съм повече от новак."

Двама неназовани източници, близки до кампанията на Тръмп, заявиха пред Fox News, че не вярват, че инцидентът в долината Коачела е опит за убийство на бившия президент.

🚨 #BREAKING: A man possessing MULTIPLE firearms was arrested outside Trump’s Coachella rally yesterday after he tried to enter with a FAKE VIP pass, authorities say



This was yet ANOTHER ass*ssination attempt!



According Sheriff Chad Bianco, the man said he wanted to “k*ll the… pic.twitter.com/1qjzX5jVMp — Nick Sortor (@nicksortor) October 13, 2024

Отделът на шерифа на окръг Ривърсайд съобщи, че Милър е бил задържан без съпротива за незаконно притежание на заредено огнестрелно оръжие и пълнител с голям капацитет. "Този инцидент не е повлиял на безопасността на бившия президент Тръмп или на присъстващите на събитието", се казва в изявление на отдела.

В съвместно изявление, Прокуратурата в САЩ, Тайните служби и ФБР посочиха, че инцидентът "не е повлиял на защитните операции и бившият президент Тръмп не е бил в никаква опасност".

"Въпреки че към момента не е извършен федерален арест, разследването продължава", добавят от службите.

"Благодарим на правоприлагащите органи за осигуряването на мястото на митинга и за усилията им да гарантират безопасността на президента Тръмп. Наясно сме с новинарските съобщения за ареста и в момента наблюдаваме ситуацията и събираме повече информация", заяви директорът по комуникациите на кампанията на Тръмп, Стивън Чеунг, пред Newsweek.

Планирано е Милър да се яви в правосъдния център Indio Larson на 2 януари 2025 г., според базата данни на затворниците на шерифския отдел на окръг Ривърсайд.

Trump Faces Alleged Third Assassination Attempt as Gunman Arrested at Coachella Rally



Authorities have arrested Vem Miller, 49, who was found in possession of firearms near a Donald Trump rally in Coachella, California.



Police discovered a shotgun, a high-capacity magazine,… pic.twitter.com/TWymuf3VLn — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 13, 2024

Милър каза пред Fox News, че е закупил огнестрелни оръжия за защита след като е получил смъртни заплахи заради работата си в медиите. Той е основал America Happens Network през 2007 г., а мрежата произвежда серия от онлайн предавания и подкасти под мотото "ярост срещу основните медии".

Властите съобщиха, че Милър се е опитал да влезе в митинга с фалшиви пропуски за пресата. Милър отрече да е имал фалшиви документи и обясни, че е арменец, а някои от правните му документи използват пълното му име на арменски език.

Той също така посочи, че преди е бил демократ и е подкрепял Барак Обама, но "сега със сигурност се определя като републиканец" и е "изцяло" за Тръмп от 2018 г.

"Това е човек, на когото дълбоко се възхищавам, защото преди криех политическите си вярвания, докато работех в Холивуд", каза Милър.

Милър също отрече обвиненията, че е член на крайно десни или неправителствени групи.

Кой е Вем Милър?

Милър е регистриран републиканец и е завършил Калифорнийския университет в Лос Анджелис, според местни доклади. Той се кандидатира за щатското събрание на Невада в изборния цикъл през 2022 г., но загуби на първичните избори.

49-годишният описва себе си на страницата си в LinkedIn като разследващ журналист, режисьор на документални филми и продуцент с над 20 години опит.

If you are allowed to give a single advice to President Trump what would it be? pic.twitter.com/kwSkpDnZSR — Donald Trump (Maniac) (@DonaldManiac) October 9, 2024

Милър води подкаст, наречен Blood Money, в мрежата си America Happens, който се фокусира върху "корупция, противоречия и конспирация — теми, които основните медии няма да докоснат", според сайта на предаването.

Милър не е обвинен в никакви федерални престъпления по случая с предполагаемия опит за убийство на Тръмп, въпреки че разследването на инцидента продължава.

Бианко заяви пред Southern California News Group, че притежаването на фалшиви пропуски за пресата от Милър е било достатъчно, за да "предизвика тревога".

"Вероятно сме спрели опит за убийство", каза той.

По време на пресконференция Бианко оспори твърдението, че идеята за опит за убийство от страна на Милър е преувеличена.

Минди Робинсън, партньорът на Милър в America Happens Network, отрече твърденията, че той би искал да убие Тръмп.

"Няма вселена,в която намерението му е било да убие Тръмп, той е работил твърде усилено в това движение, за да разобличи Дълбоката държава и всички хора срещу него", публикува Робинсън в X, бивш Twitter, в неделя.

"Дори няма смисъл защо пропуските му също биха били фалшиви, когато и двамата обикновено сме поканени като медии за тези неща".

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase