Антитръмп подкастърът, който детронира Джо Роугън, иска да засенчи Fox News

MeidasTouch Podcast – прогресивно, антитръмпистко предаване, водено от тримата братя Брет, Бен и Джордан Майзелас – стана най-популярният подкаст в Америка този месец, изпреварвайки Джо Роугън след дълъг период на доминация на консервативни и про-Тръмп гласове.

MeidasTouch е американска прогресивна медийна компания, която се описва като „продемократична новинарска мрежа“. Според данни на Podscribe, през февруари подкастът официално е класиран като номер едно в САЩ със 57,7 милиона изтегляния и гледания месечно, което представлява ръст от 120%.

Но не само подкастът привлича вниманието. В YouTube каналът им има 4,5 милиона абонати, а всеки ден публикуват множество видеа, които събират стотици хиляди гледания. Според последната класация на Playboard YouTube от 23 февруари, MeidasTouch Network е на първо място с 9,3 милиона гледания и харесвания, изпреварвайки Fox News.

Източник: iStock/Getty Images

Прогресивна медийна платформа с дългогодишна опозиция срещу Тръмп

MeidasTouch има силни връзки с Демократическата партия и дълга история на противопоставяне на Доналд Тръмп. Името MeidasTouch първоначално се използва от либерален политически комитет (PAC), създаден през март 2020 г., с цел да предотврати преизбирането на Тръмп.

През 2023 г. комитетът променя името си на Democracy Defense Action, но MeidasTouch продължава да съществува като медийна организация, която първоначално набира популярност с вирусни видеа и политически реклами срещу Тръмп и в подкрепа на демократични кандидати.

Екип на Newsweek е разговарял с Брет Майзелас за възхода на подкаста, променящия се политически пейзаж и мисията им да победят Fox News.

Държавният департамент на САЩ спря всичките си абонаменти за медии

Променящите се политически настроения

Възходът на MeidasTouch идва един месец след началото на втория мандат на Тръмп, което може да сигнализира за промяна в нагласите на американците. Според скорошно проучване на IPSOS, одобрението на Тръмп е спаднало с 13 процентни пункта само 33 дни след началото на управлението му.

„Хората са уморени от лъжите, омразата и корупцията“, каза Майзелас. „Те искат истина, съпричастност и истински борци, които няма да се огънат. Ние не премълчаваме фактите и не коленичим пред никого. Затова толкова много хора се насочиха към MeidasTouch, особено през последните седмици.“

„Преизбирането на Тръмп направи нашата мисия по-важна от всякога. Докато други медии правят компромиси, уреждат дела или смекчават тона си, ние удвояваме усилията си. Виждаме нещата ясно, не се страхуваме и няма да бъдем заглушени – независимо от последствията.“

Попитан дали вярва, че възходът на MeidasTouch сигнализира за промяна в начина, по който американците консумират политически новини, Майзелас отговори:

„Абсолютно. Хората искат открити, продемократични медии, които не се страхуват да нарекат нещата с истинските им имена. Те търсят гласове, които се борят за истината и ги срещат там, където са. Именно затова MeidasTouch процъфтява.“

Източник: iStock

Медийната революция: от традиционните към дигиталните платформи

По време на успешната си президентска кампания през 2024 г., Тръмп заложи основно на подкасти и социални медии, включително участия в The Joe Rogan Experience, Bussin' With The Boys и Adin Ross.

Според Майзелас, традиционните медии са подценявали дигиталната революция:

„Най-голямата медийна промяна на нашето време се случва онлайн. Информационната война се води в дигиталното пространство – и така е от няколко години. Традиционните медии гледаха отвисоко на цифровите платформи, може би до последните избори, но именно тук се формира политическият дискурс всеки ден.“

Тръмп е получил голяма подкрепа сред младите гласоподаватели, като според AP е увеличил резултата си сред избирателите на възраст 18-29 години с 11 процентни пункта спрямо 2020 г.

Източник: Guliver/Getty Images

Как MeidasTouch ангажира младата аудитория?

„Срещаме хората там, където са – в TikTok, Instagram, YouTube, Substack и подкаста ни. В TikTok имаме над 1,9 милиона последователи, а нашият Gen Z кореспондент Адам Моклър скоро ще достигне 1 милион абонати в YouTube. Младите гласоподаватели са важни, затова се грижим те да бъдат информирани и ангажирани.“

Белият дом ще реши кои медии ще имат право да отразяват Тръмп

Конкуренцията с Fox News

След изборите Демократическата партия е изправена пред криза, загубвайки президентството, Сената и не успявайки да си върне Камарата на представителите.

„Демократите трябва да се борят“, казва Майзелас. „Медиите не могат да бъдат просто допълнение към политиката – те са най-важното оръжие в комуникационната война. Ако искаш да победиш, трябва да се появяваш всеки ден, навсякъде. Ние ще продължим да водим този път и всички, които споделят нашите ценности, са добре дошли, независимо от политическата им принадлежност.“

Източник: БТА

Каква е следващата цел на MeidasTouch?

„Искаме да се конкурираме и да победим Fox News по гледаемост – всеки ден. Те са многомилиардна машина за дезинформация, но вече ги изпреварваме в дигиталното пространство.“

През януари Fox News беше водещата кабелна новинарска мрежа в САЩ, със средно 2,781 милиона зрители в основното си време.

Въпреки това, според Social Charts, MeidasTouch е събрала 272,9 милиона гледания в YouTube през последните 30 дни, изпреварвайки Fox News в Playboard YouTube Chart.

„Доказваме, че продемократичните гласове не само са необходими, но и търсени. Американците отхвърлят идеята, че MAGA е мейнстрийм.“

Бен Майзелас е адвокат, представлявал бившия играч от NFL Колин Каперник.Той е режисьор, носител на „Еми“, който преди това е работил за The Ellen DeGeneres Show. Майзелас работи и като маркетинг мениджър.

