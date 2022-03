Оператор на Fox News загина при нападение в Украйна

О ператорът на "Фокс нюз" Пиер Закшевски е бил убит вчера, докато отразявал войната в Украйна, съобщи днес американският телевизионен канал, цитиран от "Франс прес".

Закшевски е придружавал журналиста Бенджамин Хол, който е бил ранен, когато превозното им средство било обстрелвано вчера в Хоренка, близо до Киев. Хол остава в болница. Това съобщи главният изпълнителен директор на "Фокс нюз" Сюзан Скот.

"Oператорът на Fox News Пиер Закржевски беше убит в Украйна, когато автомобилът му беше ударен от нападение извън Киев. Закжевски е пътувал от Афганистан до Сирия по назначение. Той е бил с репортера Бен Хол по време на атаката, който е ранен", пише още в свой пост в Twitter международен кореспондент, цитирайки официално изявление на медията, прочетено в ефир.

