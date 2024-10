Американският министър на отбраната на визита в Киев

А мериканският министър на отбраната Лойд Остин пристигна в украинската столица Киев днес, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това е израз на американската подкрепа за Украйна малко повече от две седмици преди президентските избори в САЩ на 5 ноември.

Вотът е съпътстван от неяснота относно бъдещата помощ от Вашингтон за Киев, допълва агенцията, като обръща внимание на факта, че четвъртата визита на Остин в Украйна е може би и последната в качеството му на шеф на Пентагона при президента Джо Байдън.

Предвижда се министърът да обсъди подробно американската помощ за Киев в защитата срещу руските сили, които напредват в Източна Украйна.

