САЩ предоставя нов пакет с помощ на Украйна, включително касетъчни боеприпаси

С АЩ предоставят на Украйна допълнителна военна помощ, за да ѝ помогнат да се защитава срещу Русия, като новият пакет включва и спорните касетъчни боеприпаси, предаде ДПА, като се позова на Държавния департамент.

Пакетът възлиза на 375 милиона долара и включва също боеприпаси за ракетните системи "Хаймарс", артилерийски снаряди, бронирани машини и патрулни катери. Всички те идват от военните запаси на САЩ.

US announces $375 million in military aid to Ukraine



Package includes HIMARS rocket launchers, cluster munitions and light tactical vehicleshttps://t.co/YW4vFOMFbj