Актьорът Боб Сагет бе открит мъртъв в хотел

А ктьорът Боб Сагет, известен с ролята си в сериала от 80-те и 90-те "Пълна къща" и като водещ на шоуто "Най-смешните домашни видеоклипове на Америка" бе намерен мъртъв в хотелска стая в Орландо, Флорида.

Полицията е била извикана в хотел "Риц-Карлтън" заради мъж в безсъзнание в хотелска стая. Оказало се, че мъжът е бил 65-годишният Боб Сагет.

"По-рано днес шерифите от Ориндж каунти са били повикани в хотел "Риц-Карлтън Орландо", Гранде Лейкс, по сигнал за мъж в хотелска стая, който не реагира. Мъжът е идентифициран като Робърт Сагет и е обявен за починал на място. Детективите не са открили признаци на насилие или употреба на наркотици в този случай", съобщиха от офиса на шерифа на Ориндж каунти.

Bob Saget was a beloved and boundary-pushing comedian. He’ll be missed. pic.twitter.com/ftE8MvdOm1